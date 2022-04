V nesreči udeležen tudi otrok

Popoldan, ob 16.19 se je v naselju Srednje Gameljne zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen tudi otrok. Kot poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje je voznica osebnega vozila zapeljala s cestišča na dvorišče stanovanjske hiše ter podrla varovalno ograjo. Do prihoda gasilcev GB Ljubljana je voznica prišla k zavesti, v vozilu je bil v avto sedežu tudi otrok. Gasilci so nudili prvo pomoč poškodovanima do prihoda reševalcev NMP UKC Ljubljana, odklopili akumulator ter zavarovali kraj dogodka. Poškodovanki so prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.