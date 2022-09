V nesreči si je motorist zlomil golen

V nedeljo ob 13.07 se je zgodila huda prometna nesreča pri Ušniku na Tolminskem. Policisti so pojasnili, da je 53-letni italijanski motorist peljal z Mosta na Soči skozi naselje Kozaršče proti Novi Gorici.

»Ko je pri Ušniku pripeljal do križišča z glavno cesto Peršeti–Nova Gorica, je zaradi neprilagojene hitrosti v desnem blagem ovinku zapeljal levo in z motornim kolesom trčil v varnostno ograjo oziroma nekaj metrov drsel po njej. Nato ga je vrglo čez kovinsko ograjo na bližnji travnik, motorno kolo je obstalo na vozišču,« je sporočil Dean Božnik, tiskovni predstavnik PU Nova Gorica.

V nesreči si je motorist zlomil levo golen. »Poleg prometnih policistov so na kraju nesreče posredovali tudi gasilci PGD Tolmin in reševalci NMP ZD Tolmin, ki so poškodovanca oskrbeli in ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico,« je dodal Božnik.