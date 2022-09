V nesreči se je hudo poškodoval 24-letnik, odpeljal ga je helikopter

V torek ob 16.18 so bili policisti novogoriške policijske uprave obveščeni o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila blizu naselja Plužna v občini Bovec. Tam je padel in se poškodoval 24-letni kolesar, državljan Nemčije. Vzrok prometne nesreče je bila neprilagojena hitrost.

Po do sedaj zbranih podatkih se je omenjeni kolesar peljal iz smeri zaselka Zavrzelno proti naselju Plužna. V levem preglednem ovinku med vožnjo po klancu navzdol zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad kolesom in v bližini vodohrama zapeljal desno v travnato brežino, kjer je padel in se poškodoval. Utrpel je hude poškodbe glave, v času prometne nesreče ni uporabljal zaščitne kolesarske čelade.

Poleg policistov PP Bovec so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Bovec in reševalci NMP ZD Tolmin, ki so ga na kraju oskrbeli. Kasneje so hudo poškodovanega nemškega kolesarja prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.