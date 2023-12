V nesreči s traktorjem umrl 61-letnik

Okoli 8. ure so bili policisti obveščeni o dogodku, v katerem je na območju naselja Pance umrl 61-letni voznik traktorja. Po do zdaj zbranih obvestili je bil voznik traktorja v nesreči udeležen sam.

V policijskem poročilu so zapisali, da je vozil po poti čez travnik, pri tem pa je traktor zaradi neprilagojene hitrosti na razmočenih tleh zdrsnil po travnati brežin in se večkrat prevrnil. Pri tem se je voznik tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

Dodali so še, da se je nesreča po vsej verjetnosti zgodila ponoči, o zjutraj najdenem prevrnjenem traktorju pa so policiste obvestili občani. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vsej okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.