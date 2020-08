V ponedeljek malo pred 18. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Prečno in Suhorjem. Policisti so ugotovili, da je 56-letnik izgubil nadzor nad kombijem, zapeljal s ceste in se z vozilom večkrat prevrnil.



Voznika in dva potnika so na kraju nesreče oskrbeli reševalci in jih odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog, so še sporočili iz PU Novo mesto.