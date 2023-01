V nesreči poškodovan deček

Policisti so v torek nekaj pred 19. uro v Velenju obravnavali prometno nesrečo z lažjimi poškodbami. V poročilu PU Celje pišejo, da je do trčenja prišlo v križišču Prešernove in Jenkove ulice, kjer je starejša voznica osebnega vozila spregledala mladoletnega voznika e-skiroja, ki je na označenem prehodu za pešce prečkal vozišče, in trčila vanj. Deček se je v trčenju lažje poškodoval.