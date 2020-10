V nesreči popolnoma uničeno vozilo, levo kolo je odtrgalo

V sredo ob 9.46 uri so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči I. kategorije na hitri cesti H4 pri Vipavi in v kateri sta bili udeleženi dve vozili - osebno in tovorno vozilo.



Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 29-letni voznik osebnega avtomobila vozil na odseku hitre ceste H4 iz Vipave proti Razdrtem, ko je med vožnjo začel prehitevati 48-letnega voznika tovornega vozila s polpriklopnikom, državljana Srbije.



Med prehitevanjem ga je začelo zanašati in je z zadnjim desnim delom z vozilom trčil v levi bok polpriklopnika, nakar je ga je zaneslo v kovinsko varnostno ograjo.



Srbski voznik tovornega vozila je zaradi okoliščin začel močno zavirati, osebni avto pa je iz leve ograje odbilo v desno pred

tovorno vozilo in je trčilo v kovinsko varnostno ograjo ob desnem robu vozišča. Zaradi sile udarca je odtrgalo zadnje levo kolo osebnega avtomobila in poletelo v tovorno vozilo.



Na obeh vozilih je nastala materialna škoda, in sicer je bilo osebno vozilo uničeno v celoti.



Zaradi posledic prometne nezgode je nastala materialna škoda tudi na cestni opremi - poškodovanje več panelov kovinske varovalne ograje in nosilnih stebričkov. Zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o pravilih cestnega prometa (neprilagojena hitrost, kršitev določil 45. člena ZPrCP) so prometni policisti 29–letnemu povzročitelju izdali plačilni nalog.