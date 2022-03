V nesreči huje poškodovan 26-letnik

Policisti PP Krško so bili v sredo okoli 10.30 obveščeni o nesreči pri delu na območju Rožnega. Opravili so ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je 26-letni moški v gozdu podiral drevesa: »Med padanjem drevesa ga je veja udarila po glavi in hudo poškodovala. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.« Policisti okoliščine še preverjajo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili iz PU Novo mesto.