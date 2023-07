V nesreči hudo poškodovan motorist: trčil je v tovorno vozilo

V soboto okoli 15.30 se je v Kozarišču zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena motorist in voznik tovornega vozila. Ugotovljeno je bilo, da je motorist vozil od Kozarišč proti Mašunu, ko je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo v ovinku padel in trčil v nasproti vozeče tovorno vozilo. V nesreči se je motorist huje poškodoval, vendar po doslej znanih podatkih njegovo življenje ni ogroženo. Zoper motorista bo izveden prekrškovni postopek, so sporočili iz PU Ljubljana.