V nesreči hudo poškodovan 27-letnik, našli so ga pod cesto

V nedeljo ob 19.46 je bila policija obveščena o prometni nesreči 27-letnega motorista na regionalni cesti Grgar–Čepovan. PU Nova Gorica poroča: »Med vožnjo je v levem nepreglednem ovinku zapeljal preblizu desnega roba vozišča in desno z vozišča na neutrjeno travnato bankino ter se skupaj z motornim kolesom prevrnil dva metra pod cesto.«

Poleg policistov so posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica. Ti so hudo poškodovanega motorista oskrbeli in ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v SB v Šempeter pri Gorici.

Zoper motorista bodo prometni policisti po zakonu o pravilih cestnega prometa (kršitev določb 37. člena ZPrCP) podali ustrezen ukrep.