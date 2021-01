V nesreči 45-letnik huje poškodovan (FOTO)

V hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v torek ob 17.30 na glavni cesti med naseljem Plave in Solkanom pri Zagomili je bil huje poškodovan 45-letni voznik. Voznik drugega avtomobila, 25-letnik, je dobil lažje poškodbe, medtem ko je tretji udeleženec nepoškodovan.



45-letnik je prehiteval pred seboj vozeče tovorno vozilo, ko je v nasprotni smeri pripeljal 25-letnik voznik. Vanj je čelno trčil. Po trčenju je prvo vozilo odbilo nazaj, kjer je trčilo še v tretji osebni avtomobil, s katerim se je pripeljal 26-letnik. Poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica so zavarovali kraj nesreče in s tehničnim posegom iz vozila rešili huje poškodovanega voznika. Reševalci NMP ZD Nova Gorica so oba poškodovanca z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Policija je o prometni nesreči obvestila tudi pravosodne organe (preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici). Policisti postaje PP Nova Gorica bodo zoper povzročitelja prometne nesreče zaradi kršitve prometne zakonodaje uvedli prekrškovni postopek.



Cesta je bila normalno prevozna spet od 20.08.





