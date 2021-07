V nesrečah poškodovani kolesarji

Policisti v vseh primerih vodijo prekrškovne postopke.

Ljubljanski policisti so poročali o več prometnih nesrečah, v katerih so jo skupili kolesarji. »V petek okoli 11. ure se je na Štajerski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in kolesarka. Voznik je v krožišču odvzel prednost kolesarki. Ta se je lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek,« je okoliščine prve nesreče pojasnil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana.V soboto okoli 13. ure se je podobna nesreča zgodila na Igu pri Ljubljani. »Prometna nesreča se je zgodila, ker je voznica v krožišču odvzela prednost kolesarju. Pri tem se je kolesar lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek,« je povedal Tomaževic.Istega dne okoli 21. ure pa se je nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in kolesarka, zgodila v Rozmanovi ulici v Ljubljani. Zapeljala je čez prehod za pešce, vanjo pa je pri zavijanju trčil voznik osebnega vozila. Tudi v tem primeru se je kolesarka lažje poškodovala, policisti pa vodijo prekrškovni postopek.