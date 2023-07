V nenavadnem trčenju kar šest poškodovanih oseb (FOTO)

V nedeljo popoldan ob 12.19 sta v naselju Spodnje Negonje, občina Rogaška Slatina, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in nudili prvo pomoč ponesrečencem do prihoda reševalcev NMP Šmarje pri Jelšah.

Reševalci so na kraju oskrbeli v nesreči šest poškodovanih oseb in od tega dve poškodovani osebi na nadaljnje zdravljenje prepeljali v SB Celje.