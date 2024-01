V Nemčiji zgorel slovenski kamion

V ponedeljek so protestirali nemški kmetje, s traktorji so zapirali ceste med jutranjo konico. Na Bavarskem pa za najdaljše zaprtje, ki je trajalo štiri ure, niso poskrbeli protestniki, ki so ustvarili 30-kilometrski zastoj, ampak slovenski voznik kamiona, ki je peljal svoje vozilo po avtocesti v smeri proti Solnogradu.

Pri kraju Irschenberg je patrulja obmejne policije opazila plamene pod voznikovo kabino in opozorila 30-letnega voznika iz Slovenije.

Plamene na tovornem vozilu sta opazila mejna policista. FOTO: PGD Irschenberg

150 tisoč evrov škode je nastalo.

Zaprta kar štiri ure

Ta je tovornjak nemudoma zapeljal na odstavni pas ter, kot navajajo, »po srečnih okoliščinah« zapustil kabino in se rešil brez posledic. Slabše jo je odneslo njegovo službeno vozilo, ki ga je gasilo 24 prostovoljnih gasilcev iz Irschenberga ter Miesbacha.

»Že na poti na prizorišče je bil viden dim. Ob prihodu gasilcev je voznikovo kabino in tovorni prostor zajel ogenj,« so opisali gasilci iz Miesbacha. Na prizorišče so poslali tudi tehnično pomoč, ki je po intervenciji borcev z rdečim petelinom prevzela raztovarjanje tovora, nakar so šele odvlekli Slovenčev tovornjak oziroma tisto, kar je ostalo od njega.

Na koncu je bila bavarska avtocesta proti Avstriji zaprta kar štiri ure, nastal je več kilometrov dolg zastoj. Policija okoliščine še preiskuje, škoda pa po prvih ocenah policije znaša okoli 150.000 evrov.