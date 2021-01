V soboto popoldne se je prava drama odvijala na frankfurtskem letališču, ki je najbolj prometno v Evropi. Začelo se je okoli 17.15, ko so policisti pristopili do 38-letnega slovenskega državljana, ker ni nosil zaščitne maske. V času epidemije novega koronavirusa je ta ukrep po vseh letališčih in drugih zaprtih prostorih povsem običajen. Letališče v Frankfurtu je najbolj prometno v Evropi. FOTO: Reuters No, namesto da bi si nadel masko, se je po poročanju nemške zvezne policije odzval zelo agresivno. Še več. Zagrozil je s pobojem in vse skupaj podkrepil z besedami, ki so jih pred napadi na javn...