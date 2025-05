V nekdanji tovarni našel mrtvega moškega: je bil žrtev kaznivega dejanja?

V enem od hangarjev nekdanje tovarne Eurogroup v italijanskem Tržiču je danes zjutraj lastnik zapuščenega industrijskega objekta naletel na šokanten prizor – truplo moškega. Kot poroča Primorski dnevnik, so na kraj dogodka so nemudoma prispeli policisti, sodni zdravnik in druge pristojne službe.

Po informacijah časnika gre za 50-letnega italijanskega državljana, ki je sicer prebival na območju Goriške. Moški naj bi umrl že pred dnevi. Vzrok smrti naj bi bil po vsej verjetnosti padec z višine okoli petih metrov, vendar pa okoliščine ostajajo nepojasnjene.

Prav tako ni znano, zakaj se je moški sploh nahajal v dolga leta zapuščenem industrijskem poslopju. Policija je že začela kriminalistično preiskavo, v okviru katere pa menda ne izključujejo vpletenosti tretjih oseb.