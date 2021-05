V nekaj minutah oropal tri trgovine v središču Ljubljane

V petek nekaj po 16. uri so policiste obvestili o ropu ene izmed trgovin na območju središča Ljubljane, kmalu pa še o dveh podobnih dogodkih v dveh trgovinah v bližini.



»Po do zdaj znanih podatki je v vseh treh primerih isti storilec vstopil v trgovino, z nevarnim predmetom zagrozil zaposlenim in odtujil nekaj deset evrov gotovine, nato pa s kraja peš pobegnil. V dogodkih ni bil nihče poškodovan,« pišejo v poročilu ljubljanske policijske uprave.



Na kraj je bilo takoj napotenih več patrulj, ki so na podlagi podanega opisa v središču Ljubljane prijele 27-letnega osumljenca. Pri njem so našli predmete, ki so izvirali iz kaznivih dejanj. Osumljencu so odvzeli prostost, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil, so še dodali.

