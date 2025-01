V nedeljo zvečer zagorelo na elektro omarici (FOTO)

V nedeljo ob 19.29 je v večstanovanjskem objektu Murski Soboti prišlo do manjšega požara na elektro omarici. Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota, ki so omarico, ki so jo že pred njihovim prihodom pogasili domači, pregledali s termovizijsko kamero. Tako večja materialna škoda ni nastala.