V nedeljo zvečer prava drama: evakuirali so gostilno, razlog je bil tole

V nedeljo ob 19.08 je v naselju Spodnje Grušovje v občini Slovenske Konjice puščal plin iz cisterne ob gostinskem objektu. Gasilci PGD Slovenske Konjice in PGD Tepanje so zavarovali kraj dogodka, iz restavracije evakuirali šest oseb, zaprli ventile na cisterni, opravili meritve plinov in obvestili vzdrževalca plinovoda, ki je pregledal cisterno in dokončno ustavil uhajanje plina, poroča uprava za zaščito in reševanje.