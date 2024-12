V nedeljo zvečer oropala bencinsko črpalko, grozila sta s pištolo

Zamaskirana in v temna oblačila oblečena neznanca sta v nedeljo zvečer oropala bencinsko črpalko nad Izolo. Zaposlenima sta zagrozila s pištolo, pobrala denar in mobilni telefon zaposlenega, ki so ga pozneje našli v bližini. S kraja sta pobegnila, policisti ju še iščejo, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Kot so navedli, so bili o ropu obveščeni v nedeljo ob 21.20. Policisti so nemudoma postavili blokadne točke, danes pa nadaljujejo iskanje storilcev in zbiranje obvestil.

Vse, ki bi o ropu ali storilcih oziroma sumljivih osebah, ki bi jih lahko povezali s kaznivim dejanjem, karkoli vedeli, prosijo, da to takoj sporočijo na 113 ali na anonimno telefonsko številko 080 1200.