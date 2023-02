V nedeljo se ni vrnil domov. Ste videli Iztoka?

Policisti Policijske postaje Hrastnik so bili danes obveščeni, da svojci pogrešajo 67-letnega Iztoka Cvetkoviča iz Hrastnika. Iztok je visok okoli 180 cm, suhe postave, kratkih rjavih las in ima brke. Oblečen je bil v modre kavbojke in zeleno bundo z rdečo črto, obut je v športne copate.

Nazadnje je bil viden v nedeljo dopoldne na območju Hrastnika.

Z do sedaj izvedenimi ukrepi Iztok ni bil najden, zato policija naproša javnost za informacije: »Vsi, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, lahko podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Hrastnik na 03 568 34 60, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.«