V Pivki odjeknila eksplozija, to je krivo (FOTO)

V nedeljo zvečer ob 20.30 se je na Snežniški cesti v Pivki v podjetju RZ Pellets zgodila eksplozija prašnih delcev v silosu žagovine, so sporočili gasilci PGD Pivka. Ti so skupaj s kolegi iz PGD Zagorje odhiteli na pomoč ter pogasili požar na stroju, izpraznili silos in pogasili tleče dele. »Aktivirano je bilo tudi PGD Postojna z vozilom ALK, vendar njihovo posredovanje ob prihodu na lokacijo ni bilo potrebno,« so še dodali.

Eksplodiral je lesni prah v sistemu za odvajanje prahu iz silosa za žagovino.

Na kraj dogodka so bili napoteni tudi postojnski policisti. Po intervenciji gasilcev – skupaj je bilo na kraju 34 gasilcev z 9 vozili – so ugotovili, da večje nevarnosti za okolico ni bilo več. »Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je eksplodiral lesni prah v sistemu za odvajanje prahu iz silosa za žagovino, v času nesreče pa so bili v podjetju trije delavci,« je sporočila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper.

V eksploziji nihče ni bil poškodovan, policisti pa bodo s poročilom o vseh ugotovitvah obveščali Okrožno državno tožilstvo, je še dodala.