V nedeljo grozil, včeraj odkrit: Osnovna šola se je ustrezno odzvala ob grožnji

V nedeljo je Mateja Urbančič Jelovšek, ravnateljica ljubljanske Osnovne šole Majde Vrhovnik, med pregledovanjem službenega elektronskega poštnega predala opazila sporočilo, ki je izstopalo – neznanec ji je poslal »splošno grožnjo, povezano z OŠ Majde Vrhovnik«. Naprej je preverila, ali je kateri izmed ravnateljev drugih šol prejel grožnjo: »Po ugotovitvi, da sem dobila sporočilo samo jaz, sem obvestila pristojne institucije: policijo, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Mestno občino Ljubljana, zaposlene in predsednika sveta staršev.« Na OŠ Majde Vrhovnik so uvedli dodatne ukrepe. FOT...