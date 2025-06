»Takšnega zločina v našem kraju ne pomnimo vse od leta 1997, ko se je zgodil štirikratni umor v Tekačevem. Kaj točno sta imela pokojna med seboj, ne vem, šlo pa naj bi za dolgoletne družinske razprtije. Nekaj v zvezi z zemljo, a ne vem točno, kaj so imeli,« nam je dan po tragediji, ki se je zgodila v torek zvečer v Spodnjih Negonjah, vasici med Rogaško Slatino in Rogatcem, tik ob glavni cesti, povedal domačin. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje, so bili okoli 19. ure obveščeni o dveh mrtvih osebah na območju Rogaške Slatine. In da naj bi šlo za umor in samomor. Na kraj dogodka sta...