V nasilju sodelovala poslankina brata?

Na občutek varnosti najbolj vplivajo kazniva dejanja z elementi nasilja, pravijo policisti. Da to drži, so na svoji koži izkusili trije Ljubljančani na obisku v Portorožu. Brata Aleks in Marko B. ter njun bratranec Alen B. so 25. julija sredi belega dne parkirali na javnem parkirišču ob cesti nasproti gostinskega lokala Stara oljka. Direktor istoimenskega gostinskega podjetja je po uradnih podatkih Tito Hot, brat poslanke SD Meire Hot. Eden od Ljubljančanov naj bi se v bližini parkirišča nameraval olajšati. Ko je to videl Hot, je stopil k njemu in mu menda grobo ukazal, naj gre urinirat drugam. Ta naj bi sporočilo takoj razumel ...