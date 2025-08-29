KRAJA

V naselju Zemono ukradli alkoholno pijačo višjega cenovnega razreda, škode je za več deset tisoč evrov

Policija okoliščine kaznivega dejanja še preiskuje.
Fotografija: Škode je za več deset tisoč evrov FOTO: Delo Ui
Škode je za več deset tisoč evrov

M. U.
29.08.2025 ob 17:07
M. U.
29.08.2025 ob 17:07

PU Nova Gorica navaja, da prišlo do vloma v skladišče večjega objekta v naselju Zemono v občini Vipava. Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec vlomil v shrambo omenjenega objekta in odvzel steklenice alkoholne pijače (vino) višjega cenovnega razreda.

Škode za več deset tisoč evrov

Zaradi omenjenega kaznivega dejanja je bila gospodarski družbi povzročena večja materialna škoda, ocenjena na več deset tisoč evrov. Dejansko nastala škoda se še ocenjuje oziroma bo ugotovljena naknadno. Policija okoliščine kaznivega dejanja še preiskuje.

