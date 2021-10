Ob 14.58 je na cesti v naselju Podgaj, občina Šentjur, prišlo do trčenja treh osebnih vozil. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in nudili pomoč eni poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP, ki so jo oskrbeli in prepeljali v SB Celje, poročajo na upravi za zaščito in reševanje.