V naselju s 113 km/h

Mariborski policisti so pred dnevi z radarskim merilnikom na Pobrežju izmerili vozniku osebnega avtomobila tam, kjer je vožnja omejena na 50 km/h, hitrost 113 km/h. Za takšno prekoračitev je predpisana globa 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk. Zoper voznika bodo policisti podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

»Meritve hitrosti z radarskimi sistemi izvajamo na cestah, kjer policisti in javnost redno zaznavamo prekoračitve hitrosti in tam, kjer se zgodi največ prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Takšne oblike nadzora bomo nadaljevali, zato ni odveč poziv vsem voznikom, da hitrost vožnje prilagodijo stanju ceste in prometnim razmeram, vozijo strpno in previdno, ob tem pa spoštujejo cestnoprometne predpise.«