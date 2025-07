V naselju Prapreška pot incidenti: najprej so sprli v gostlini, nato pretepali

Policisti PP Novo mesto so v večernih urah posredovali zaradi več kršitev javnega reda in miru v naselju Prapreška pot. Vzpostavili so javni red in mir in ugotovili, da je najprej prišlo do sporav v gostinskem lokalu, kasneje pa še do pretepa v naselju. Lažje poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Kršitelju odvzeli prostost

Kasneje so posredovali še dvakrat zaradi ponovnih kršitev, vpitja in pretepa. Ugotovili so identiteto vseh vpletenih in bodo zoper njih uvedli prekrškovne postopke. Zoper kršitelja, ki je bil pod vplivom alkohola in ni upošteval opozoril in ukazov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.