V nedeljo popoldan ob 18.07 je v naselju Srednja vas pri Šenčurju, občina Šenčur, gorelo osebno vozilo pod nadstreškom.

Gasilci PGD Srednja vas, Šenčur in GARS Kranj so požar, ki je zajel vozilo in nadstrešek, pogasili, odklopili akumulator, očistili iztekle motorne tekočine vozila, vozilo dodatno ohladili in okolico pregledali s termovizijsko kamero.