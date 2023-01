V Murski Soboti trčila tri vozila

V ponedeljek popoldan ob 18.37 uri so na cesti Tišina–Murska Sobota, občina Murska Sobota, trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, usmerjali promet, nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

Poškodovano osebo so reševalci NMP Murska Sobota odpeljali v SB Murska Sobota.