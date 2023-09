V Muljavi so do njiju pristopili štirje. Sledila je najhujša nočna mora

Danes okoli 3. ure so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o ropu na območju Muljave. Ugotovljeno je bilo, da so do dveh oškodovancev, pristopili štirje neznanci in enega pretepli ter mu odvzeli denarnico, nato pa s kraja zbežali.

Oškodovanec je bil lažje poškodovan.

Opis storilcev

Policija razkriva, da je šlo za štiri mlajše moški, eden izmed njih je imel oblečeno belo jopo in črne hlače, imel je skodrane lase. Drugi je nosil jopo svetlo rjave barve in bele hlače.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, pišejo v poročilu.