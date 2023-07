V Moravcih se je hudo poškodoval voznik mopeda, odpeljali so ga s helikopterjem (FOTO)

Sinoči, ob 19.09 uri se je v naselju Moravci v Slovenskih goricah, v občini Ljutomer, pri padcu poškodoval motorist. Gasilci PGD Ljutomer so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP Ljutomer pri reanimaciji in prenosu poškodovane osebe ter zavarovali območje pristanka helikopterja Slovenske vojske, ki je skupaj z dežurno ekipo HNMP poškodovanca prepeljal v nadaljnjo oskrbo v UKC Maribor.

FOTO: PGD Ljutomer

Kot za ob tem zapisali v poročilu OKC PU Murska Sobota, to ni bila edina hujša prometna nesreča v deželi ob reki Muri.

Prav tako je v večernih urah je namreč le nekaj kilometrov od Moravcev, v naselju Drakovci, v ljutomerski občini, padla kolesarka in se pri tem hudo telesno poškodovala in je tudi ona končala v bolnišnici.

FOTO: PGD Ljutomer

Že pred tem, ob 9. uri dopoldan je v Murski Soboti voznik kombija med vzvratno vožnjo trčil v kolesarja, ki se je pri tem telesno poškodoval. To pa samo potrjuje, da so vozniki enoslednih vozil v petek bili najbolj ogroženi v Prlekiji in Prekmurju.