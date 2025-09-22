V Mirni Peči tragedija: 23-letnica trčila v 88-letnika, ki je umrl v bolnišnici

V nedeljo ob 18.43 se je v Mirni Peči zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 88-letni voznik osebnega vozila, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Nesreča se je zgodila, ko je 23-letna voznica osebnega vozila zaradi nepravilne smeri in strani vožnje trčila v nasproti vozeče vozilo 88-letnega voznika osebnega vozila, ki je zaradi hudih poškodb v bolnišnici podlegel poškodbam.