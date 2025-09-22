V Mirni Peči tragedija: 23-letnica trčila v 88-letnika, ki je umrl v bolnišnici

Galerija
V nedeljo ob 18.43 se je v Mirni Peči zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 88-letni voznik osebnega vozila, so sporočili iz Generalne policijske uprave.
Nesreča se je zgodila, ko je 23-letna voznica osebnega vozila zaradi nepravilne smeri in strani vožnje trčila v nasproti vozeče vozilo 88-letnega voznika osebnega vozila, ki je zaradi hudih poškodb v bolnišnici podlegel poškodbam.
Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 137 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 23 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 51 kršitev javnega reda in miru ter 52 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 36-krat posredovali na javnih krajih in 15-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli tri vozila.