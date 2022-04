V Mengšu oživljali dva meseca starega dojenčka: med vožnjo z mamo nehal dihati

V petek ob 21.21 so v Mengšu gasilci PGD Mengeš nudili pomoč pri reanimaciji dvomesečnega dojenčka. Dojenček je bil že pri zavesti pred prihodom gasilcev, ki so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč otroku in materi do prihoda reševalcev NMP Ljubljana.

Reševalci NMP so otroka in mater dokončno oskrbeli in nato prepeljali v oskrbo v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.