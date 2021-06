V Mengšu do smrti pogrizena deklica: to razkriva policijski zapisnik

Policijska preiskava tragičnega dogodka v Mengšu, kjer je pes do smrti pogrizel osemletno deklico iz okolice Ljubljane, se je končala. Ljubljanska policija je aprila podala poročilo o ugotovitvah na ljubljansko okrožno tožilstvo, v katerem je očitno ugotovila, da je do tragičnega dogodka privedel nesrečni splet okoliščin, poroča današnji Večer.Mešanec med rotvajlerjem in nemškim ovčarjem je bil 17. marca na verigi, ko se mu je deklica preveč približala. Ograja, na kateri je bil opozorilni znak o psu, je bila tistega dne sicer odprta. Sanitarna obdukcija na inštitutu za sodno medicino v Ljubljani je pokazala, da so bili za dekličino smrt krivi pasji ugrizi v glavo in vrat. Poškodbe so bile tako hude, da je umrla na kraju tragedije. Psa, ki do tragičnega dogodka ni veljal za nevarnega, so potem usmrtili.Ljubljanska odvetnicaje kot pooblaščenka lastnikov psa dejala, da niso bili seznanjeni z obdukcijskim zapisnikom. V imenu lastnika psa je pred usmrtitvijo psa na sodišče vložila zahtevo za zavarovanje dokazov, torej psa, dokler ne bo uradno znano, kakšne so ugotovitve sanitarne obdukcije in ali je imel pes v času tragičnega dogodka steklino ter ali velja za nevarnega. Sodišče o zadevi še ni odločilo, inšpektorica pa je kljub temu izdala odločbo o usmrtitvi psa, na kar se je odvetnica pritožila.S kmetijskega ministrstva so v začetku aprila, ko je bil pes usmrčen, sporočili, da »zoper odločbo uradnega veterinarja, ki je bila izdana na podlagi zakona o zaščiti živali, pritožba ne zadrži izvršitve niti ni dopusten predlog za odlog izvršitve odločbe«. Šlo je torej za izvršljivo odločbo, dodali pa so še, da je bila odločba o usmrtitvi odvzetega psa izdana po pridobitvi poročila zdravnika, ki je obravnaval dekličino smrt.Pojetova se je na odločitev inšpektorice pritožila na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in s pritožbo uspela. Konec maja je namreč ugodilo njeni pritožbi, da se ustavi usmrtitev psa, dokler ne bodo končani vsi sproženi postopki, da se odločbo o usmrtitvi psa razveljavi in zadevo vrne organu prve stopnje v vnovični postopek. Ministrstvo je ugotovilo tako relativne kot absolutne kršitve pravil upravnega postopka glede usmrtitve psa.O navedbah Pojetove v pritožbi, da je bila odločba o usmrtitvi psa vročena njeni stranki šele po usmrtitvi psa, pa je ministrstvo menilo, da bi morala inšpekcija kot organ prve stopnje paziti na to, da bi bila odločba najprej vročena vsem strankam konkretnega inšpekcijskega postopka.