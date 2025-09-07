V Mariboru zagorel stanovanjski objekt, ogenj se je razširil na ostrešje

Mariborski operativno-komunikacijski center je danes nekaj po 8. uri zjutraj prejel obvestilo o požaru na stanovanjskem objektu v Melju, na območju Policijske postaje Maribor I.

Po prvih zbranih informacijah je zagorelo v enem izmed stanovanj večstanovanjske hiše. Plameni so se hitro razširili in zajeli tudi ostrešje stavbe.

Na kraj so prihiteli gasilci, ki so požar uspešno pogasili. Policisti medtem nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter opravljajo ogled kraja, da bi ugotovili vzrok požara in vse okoliščine dogodka.

Po do sedaj znanih podatkih v požaru na srečo nihče od stanovalcev ni bil poškodovan.