V mastni ceni za prevoz še kruh in voda

V preiskavi molčali

Zdravko Hudorovič je hotel ilegalce naložiti v audija A4.

Ko so prišli na dogovorjen kraj in začeli dajati dogovorjene znake, da bi prebežniki prišli do avtomobilov, so vmes posegli brežiški policisti.

Žejni in lačni

do 4000 evrov so plačali za pot do Italije.

Družba se hitro spreminja, z njo pa izzivi za tiste, ki želijo zaslužiti na hitro in mimo zakonov. Za takšne so gotovo priložnost tudi migranti. Oboji se zavedajo, da poskušajo naši organi pregona stopati z njimi v korak. Pri čim bolj neopazni poti čez naše ozemlje pridejo še kako prav domačini, ki poznajo naše kraje ter navade ljudi in policistov ob meji. Kot kaže ta primer, tudi Romi poskušajo kot vozniki ilegalcev zaslužiti kak evro. A včasih se zalomi.Kot se je konec junija letos zalomilo trem Romom iz Kočevja: 23-letnemu, 25-letnemuin 43-letnem. Ti so nameravali 29. junija zvečer v naselju Ponikve v Posavju v dva osebna avtomobila naložiti nekaj ilegalcev, ki so prej mejo ilegalno prečkali prek reke Bregane. Pet jih je že prišlo k njim, štirje so bili malce stran, a kaj ko so se na istem mestu znašli tudi možje postave in preprečili posel, za katerim je stal 27-letni Pakistanec. Slednji je že pred enim letom v Bosni in Hercegovini zaprosil za azil, zdaj pa si očitno vmesni čas krajša z donosnimi prevozi migrantov do Slovenije, kjer jih preda našim voznikom.»Hussain je nameraval okoli 22.30 pet ilegalcev v dogovoru z nekim Sunnijem in Blažem, ki je bil očitno koordinator na naši strani, predati soobdolženim. Z beemvejem X5 se je pripeljal Kovač, v tem avtu je bil Grm sopotnik, Hudorovič pa je vozil audija A4. Ko so ti prišli na dogovorjen kraj in začeli dajati dogovorjene znake, da bi prebežniki prišli do avtomobilov, so vmes posegli brežiški policisti in migrante prijeli, še preden je bila narejena primopredaja.Z avtomobiloma so hoteli do Italije prepeljati devet tujcev, ki so organizatorjem za pot plačali vsak od 3500 do 4000 evrov. Hussain bi za vodenje od organizatorjev dobil 1500 do 2000 evrov,« je očitke iz obtožnice strnil višji državni tožilecin opozoril, da je hotel Hussain nazaj v Bosno, saj očitno z organizacijo takšnih prevozov zbira denar. Slednjemu obtožba očita kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, Romom pa le poskus istega kaznivega dejanja.Za to dejanje je po zakonodaji, ki je veljala v času storitve kaznivega dejanja, zagroženo do pet let zapora in denarna kazen, po spremenjeni zakonodaji pa je kazen občutno višja: od 3 do 10 let zapora, če pa bi bilo dejanje storjeno na nevaren način ali v okviru združbe, pa celo do 15 let. Vsi trije Romi so se v preiskavi zagovarjali z molkom, in če do predobravnavnega naroka nihče ni pokazal pripravljenosti za pogajanja, je bilo na predobravnavnem naroku čutiti, da bi se želeli, tako kot Sajawal, pogajati o višini kazni, iz česar lahko sklepamo, da bi tudi očitke iz obtožnice priznali. Zato so njihovi zagovorniki na predobravnavnem naroku prosili za nov datum, kjer pa bo očitno več znanega, kakšne kazni so si prislužili.Vse obtožene je obremenilo pričanje dveh migrantov, ki sta natančno opisala pot in tudi komunikacijo z organizatorji prevoza. Iz Bosne in Hercegovine se je proti Sloveniji družno odpravilo devet ilegalcev, njihov vodja, ki je poznal pot, je bil Sajawal, a tudi ta ni bil glavni, ampak je bil le pomočnik drugim, višjim na lestvici. Se je pa Sajawal migrantom pohvalil, da je uspešen, saj da je do Italije spravil že več skupin. Prebežniki, ki so čakali na prevoz Romov in za katerimi je bilo več ur hoje, so se morali nekoliko dlje zadržati ob meji, saj so očitno policisti nadzirali mejno območje in to so organizatorji zaznali.Zato so bili ilegalci, ki so noč in dan ždeli v gozdu čakajoč na prevoz, že lačni in žejni, a vodnik Sajawal jim je obljubil, da bodo prevozniki pripeljali tudi hrano. No, v beemveju je bila polivinilasta vrečka, v njej pa tri narezane štruce kruha in plastenke z vodo. Očitno je bilo torej, da so bili organizatorji in njim podrejeni pomagači dobro povezani in usklajeni, da bi prebežnike iz Bosne prepeljali v Italijo, a niso predvidevali, da jih bodo policisti ulovili na pol poti v obljubljeno deželo.