V Mariboru zvečer nevarnost za življenje ali premoženje. To je storil neznanec

Mariborski operativno komunikacijski center je bil v nedeljo zvečer obveščen o požaru na Gosposvetski cesti v Mariboru. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznanec zakuril vejevje, ki so ga gasilci uspešno pogasili. Ker je neznanec ogenj zanetil v bližini stanovanjskih blokov in je bila s tem izkazana nevarnost za življenje ali premoženje velike vrednosti, so podani elementi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil.