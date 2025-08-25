V Mariboru ukradel za kar 7000 evrov tobačnih izdelkov

Mariborski operativno komunikacijski center je bil danes, 25. avgusta 2025, nekaj minut pred 1. uro, obveščen o vlomni tatvini v poslovni prostor na območju Policijske postaje Maribor I.

»Policisti so na kraju opravili ogled in pričeli zbirati obvestila, pri tem pa, do sedaj ugotovili, da je neznani storilec vlomil v poslovni prostor oz. trgovino, iz katere je odtujil in protipravno prilastil večjo količino tobačnih izdelkov. Z navedenim dejanjem je podjetje oškodovano za okoli 7.000 evrov. Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo,« sporočajo s PU Maribor.