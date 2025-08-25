V Mariboru ukradel za kar 7000 evrov tobačnih izdelkov
Mariborski operativno komunikacijski center je bil danes, 25. avgusta 2025, nekaj minut pred 1. uro, obveščen o vlomni tatvini v poslovni prostor na območju Policijske postaje Maribor I.
»Policisti so na kraju opravili ogled in pričeli zbirati obvestila, pri tem pa, do sedaj ugotovili, da je neznani storilec vlomil v poslovni prostor oz. trgovino, iz katere je odtujil in protipravno prilastil večjo količino tobačnih izdelkov. Z navedenim dejanjem je podjetje oškodovano za okoli 7.000 evrov. Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo,« sporočajo s PU Maribor.
Mariborski operativno komunikacijski center je v zadnjih 24. urah na interventni št. Policije '113' zabeležil 176 klicev. Med 86. interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 15 prometnih nesreč, 15 kršitev javnega reda in miru ter 13 kaznivih dejanj. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 5 poškodovanj tuje stvari, 4 tatvine, 2 vloma in 2. grožnji.
