V Mariboru streljal pred lokalom: policisti pridržali 35-letnika

Pred enim od lokalov v Mariboru je ponoči prišlo do streljanja. Kot so sporočili mariborski policisti, je po do sedaj zbranih obvestilih streljal 35-letni moški, vendar nobena oseba ni bila telesno poškodovana.

Ogled kraja kaznivega dejanja še poteka, zoper osumljenca pa je bilo odrejeno policijsko pridržanje.

O streljanju na območju Policijske postaje Maribor II je bil mariborski operativno komunikacijski center obveščen danes ob 4. uri.

Na kraju so policisti izvajali naloge v zvezi z zavarovanjem življenja in premoženja ljudi, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Prav tako policisti in kriminalisti intenzivno zbirajo obvestila, ki se nanašajo na razjasnitev okoliščin.