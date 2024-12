V Mariboru se je dogovoril z žensko, ko je prišel do stanovanja, je sledil šok

Mariborski policisti si bili obveščeni o kaznivem dejanju ropa.

»Moški je v Mariboru prišel do stanovanja in od ženske, s katero je bil predhodno dogovorjen, domnevno z uporabo orožja zahteval gotovino, odtujil je manjšo vsoto denarja in pobegnil. Podobno kaznivo dejanje nam je bilo naznanjeno isti dan v Mariboru, kjer je moški prav tako od ženske zahteval denar, ni pa odtujil ničesar,« sporočajo javnosti.

Obe kaznivi dejanji intenzivno preiskujejo.