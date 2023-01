V Mariboru plameni bruhali skozi okna

V četrtek zvečer, bilo je ob 21.43, so mariborski gasilci prejeli klic o požaru v stanovanjskem bloku. Ko so pičle tri minute kasneje gasilci Gasilske brigade Maribor zavrli pred blokom na Betnavski cesti 2, je bil požar že v polnem razmahu. Plameni so bruhali skozi okna, iz njih se je vil in v nočno nebo dvigoval gost siv dim. Utripajoče luči gasilskih avtomobilov, ki so se jim pridružile tudi tiste s policijskih avtomobilov in reševalnih vozil, so skalile nočni mir.

Stanovanje, kjer se je požar začel, je povsem uničeno.

Ognjena drama

Ognjena drama, ki se je k sreči končala brez resnejših poškodb, se je na Betnavski cesti odvijala dobri dve uri, poklicnim gasilcem pa so pomagali tudi prostovoljni gasilci PGD Studenci. Zublje, ki so izvorno stanovanje pogoltnili in se razširili tudi na hodnik, je naskakovalo skupaj 26 gasilcev z desetimi vozili. Par gasilcev se je proti drugemu nadstropju dvignilo v košari gasilskega vozila, po Betnavski so se vile debele cevi. Med omejevanjem požara so morali iz ogroženih stanovanj evakuirati stanovalce. Zaradi pozne ure in zimskega mraza so evakuirali le tiste, ki bi jih požar lahko ogrozil, je razložil gasilski poveljnik Primož Osojnik, mnogi so bili že v pižamah. »Poškodovanih k sreči ni bilo, so pa morali reševalci zaradi vdihavanja dima dve osebi prepeljati v UKC Maribor, a njuni življenji nista ogroženi.«

Prihrumelo je 10 gasilskih vozil.

26 gasilcev se je dobri dve uri borilo z ognjem.

Nekaj minut pred polnočjo so gasilci požar omejili in pogasili, prezračili prostore ter z dežurnimi delavci elektra in plinarne preverili inštalacijo. Kakor so ugotovili policisti, je vzrok požara človeška malomarnost. Ko je oseba zaznala dim, je pobegnila iz stanovanja in zaprosila za pomoč sosede. Zaradi požara je stanovanje v celoti uničeno. Materialna škoda je nastala tudi na sosednjih stanovanjih in skupnih prostorih bloka; po nestrokovni oceni znaša okoli 100.000 evrov. Zoper osumljeno osebo bo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.