V Mariboru okrog polnoči na balkonu stanovanjskega bloka odjeknili streli

S PU Maribor sporočajo, da so bili okrog polnoči obveščeni o tem, da naj bi moški v Mariboru streljal s pištolo.

» Po prvih ugotovitvah naj bi 46-letni moški streljal na balkonu stanovanjskega bloka, pri tem pa ni bilo poškodovanih. Moškemu je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in druge preiskovalne aktivnosti,« še zapišejo na omenjeni policijski upravi.

Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 184 klicev, med temi 95 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi: 23 kaznivih dejanj, 14 prometnih nesreč I. kategorije, prometno nesrečo II. kategorije ter 6 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 2 v zasebnem prostoru.