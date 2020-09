V Mariboru odjeknil strel, policija razkriva ozadje

Zaseženo orožje in strelivo. FOTO: Policija

Prejšnji četrtek v popoldanskih urah je pred eno od poslovnih stavb v Mariboru odjeknil strel. Policija je bila obveščena, da je neznani moški s pištolo ustrelil v zrak in se s kraja odpeljal.Z zbiranjem obvestil in ob ogledu kraja dejanja so policisti in kriminalisti ugotovili, da so dva moška, stara 43 in 38 let, ter 42-letna ženska prišli v stanovanjski blok v Mariboru do 45-letnega moškega, ki so ga z grožnjami, s fizično silo, z uporabo nevarnih predmetov in orožjem poskušali prisiliti, da bi jim izročil denar in prepovedano drogo. Oškodovancu je uspelo pobegniti iz stanovanja in je začel klicati na pomoč, zaradi česar so osumljenci prizorišče zapustili, eden izmed njih pa je zaradi zastraševanja oškodovanca pred stanovanjskim blokom s pištolo izstrelil naboj v zrak. Skupaj so se vsi s kraja odpeljali z osebnim avtomobilom.Policisti in kriminalisti so takoj izvedli aktivnosti za izsleditev opisanih osumljencev. Vse tri so v večernih urah v bližini Maribora izsledili in jim odvzeli prostost. Ob prijetju so jim zasegli orožje in strelivo ter ostale nevarne predmete, ki so jih uporabili pri kaznivem dejanju.Moška osumljenca sta v preteklosti že bila obravnavana za kazniva dejanja z elementi nasilja, so sporočili z mariborske policijske uprave.Na podlagi zbranih obvestil in dokazov so moška osumljenca zaradi suma poskusa storitve kaznivega dejanja ropa v soboto, 12. septembra, privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Mariboru. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so ugotovili, da obstaja utemeljen sum, da je eden izmed osumljenih izvršil tudi kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njim, zato so ga kazensko ovadili tudi za to kaznivo dejanje. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik obema odredil pripor.Za kaznivo dejanje ropa je zagrožena kazen zapora od treh do 15 let, za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva ter prometa z njim pa kazen zapora od šestih mesecev do petih let.