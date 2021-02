V Mariboru na skrivaj delala lokala, policija ju je razkrila

Mariborski policisti so v četrtek dopoldne skupaj z zdravstvenimi in davčnimi inšpektorji izvedli nadzor spoštovanja vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Pri tem so kršitve zaznali pri dveh gostinskih lokalih na območju Pobrežja in Tabora. Kot so sporočili iz mariborske policijske uprave, so v obeh nadziranih gostinskih lokalih oziroma v njuni neposredni bližini ugotovili skupaj 15 kršitev druženja na javnih mestih, eno kršitev v zvezi s prehajanjem občin in eno s področja cestnega prometa.



Zoper samostojno podjetnico, ki ima v upravljanju enega izmed gostinskih lokalov, bodo inšpektorji zdravstvenega inšpektorata izvedli ukrep zaradi ugotovljenih nepravilnosti na prevzemnem mestu. Policisti so sicer v času nadzora na zahtevo inšpektorjev, ki so sodelovali v nadzoru, izvedli več postopkov ugotavljanja identitete.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: