V Mariboru klicali policijo in gasilce! Zapuščena na mrazu in v umazaniji, iztrebki povsod

V facebookovi skupini Moj Maribor se je pojavil zapis s pripadajočimi videoposnetki, ki nakazujejo, da se je v enem od mariborskih naselij odvijala reševalna akcija. Avtor je zapisal, da so gasilci in policija posredovali v soboto zvečer in reševali petmesečno psičko, ki je bila zaprta na balkonu.

»Bila je na balkonu na mrazu, lajala je in javkala. Slišalo se jo je po vsej soseski. Balkon je bil ves pokakan in polulan,« navaja avtor zapisa.

Dodaja, da po informacijah sosedov lastniki zelo malo vodijo psičko na sprehode.

Svoje povedala tudi znana zagovornica živali

Očividec še piše, da je na kraj dogodka »prišel dežurni veterinar, ki je odčital čip, lastnika pa so našli na drugi lokaciji«. »V stanovanju so gasilci skozi okno opazili še enega psa, čivavo.«

Pod objavo se je zvrstilo veliko komentarjev, ki obsojajo takšno ravnanje lastnikov in menijo, da bi si lastniki, ki zanemarjajo pse, »zaslužili konkretno kazen, plačilo vseh treh intervencij, kazensko ovadbo zanemarjanja ter odvzem obeh psov in še marsikaj«.

Čestitali so tudi sosedom, ki so urgirali in se zahvalili gasilcem za reševanje.

Oglasila se je tudi aktivna zaščitnica živali Jadranka Juras: »Zaradi takih in podobnih primerov bi bilo treba uvesti opravljanje tečaja in izpita, preden si ljudje omislijo psa.«