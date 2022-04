V Mariboru grozila, da ga bodo razparali

Septembra 2020 smo poročali o nenavadnem ropu v Mariboru. Začelo se je, ko so policiste obvestili, da je neznanec pred eno od poslovnih stavb s pištolo ustrelil v zrak in odpeljal.

Kot so ugotovili, je trojica, moška, stara 43 in 38 let, ter 42-letna ženska, prišla v stanovanjski blok do 45-letnika in ga z grožnjami, fizično silo, uporabo nevarnih predmetov in orožjem poskušala prisiliti, da bi ji izročil denar in prepovedano drogo. Moškemu je uspelo pobegniti in je začel klicati na pomoč, zaradi česar so osumljenci odšli, eden izmed njih pa je zaradi zastraševanja pred blokom s pištolo izstrelil naboj v zrak. S kraja dogodka so se odpeljali z osebnim avtomobilom.

Zasegli so pištolo in strelivo. FOTO: PU Maribor

Policisti in kriminalisti so v večernih urah trojico že izsledili v bližini Maribora in jim odvzeli prostost. Ob prijetju so jim zasegli orožje in strelivo ter druge nevarne predmete, ki so jih uporabili pri kaznivem dejanju. Kot so dejali na mariborski policijski upravi, so moška v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja z elementi nasilja. Na podlagi zbranih obvestil in dokazov so ju s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Mariboru.

Zbežal je

Dvojica je nato sedla na zatožno klop, znanih pa je postalo še nekaj podrobnosti dogodka. Kot je razvidno iz pravnomočne sodbe, sta potisnila oškodovanca v njegovo stanovanje, kjer sta ga zagrabila za vrat in mu grozila, da ga bodo razparali, da ga bodo šivali, nakar sta od njega zahtevala, da jima izroči denar ali robo, torej drogo, za tem pa ga je eden od roparjev še zabodel z nožem v predel glave in telesa, vendar je oškodovancu uspelo zbežati na hodnik, kjer je v strahu klical na pomoč.

Roparja sta bila obsojena na zaporno kazen, a po mnenju sodnikov je ropar, ki je žrtev zabodel v predel obraza in leve roke, s čimer mu je povzročil vbodnine predela leve strani brade, v predelu leve spodnje čeljusti in leve podlahti, zagrešil še kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe. Poleg kazni enega leta in šestih mesecev zapora za poskus ropa so mu prisodili še pet mesecev zapora, nakar so mu izrekli enotno kazen eno leto in deset mesecev zapora. Obramba se s tem ni strinjala in se je z zahtevo za varstvo obrnila na vrhovno sodišče, saj je menila, da je podan t. i. stek kaznivih dejanj in da je kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe zajeto že v poskus kaznivega dejanja ropa.

Začelo se je, ko so policiste obvestili, da je neznanec pred eno od poslovnih stavb

s pištolo ustrelil

v zrak in odpeljal.

Vrhovni sodniki opozarjajo, da je praksa sodišč in tožilstev glede tega neenotna. »V primeru, ko je obsojenec rop storil s tem, da je stisnil pivsko pločevinko, ki jo je držal v roki, in oškodovanki zagrozil, da jo bo s to pločevinko porezal, v nadaljevanju pa jo je večkrat porezal po oblačilih in telesu, je bil spoznan za krivega samo kaznivega dejanja ropa,« so omenili enega od primerov. V drugem pa je bil obsojenec spoznan za krivega ropa in lahke telesne poškodbe, ko je v trgovini od prodajalke zahteval denar, ko pa mu je rekla, da denarja nima in naj gre ven, pa je dejal »kaj pa, če bi te jaz malo zgrabu«, ter jo z obema rokama zgrabil za vrat in začel stiskati po vratu in grlu, kar je vodilo v lahko telesno poškodbo.

Roparja so ujeli in poslali za rešetke. FOTO: Uroš Hočevar

Vrhovni sodniki so mnenja, da je treba vsak tak primer obravnavati ločeno in upoštevati vse okoliščine, »vsekakor pa tudi storilčev naklep«. V tem primeru pa zaključili, da je šlo za ločeni kaznivi dejanji, in zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnili.