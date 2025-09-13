V Mariboru ga je fizično napadel, z njim je hudo

Policisti Policijske postaje Maribor I so v petek, 12. septembra 2025, okoli 19.15 obravnavali sum storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe na območju Mestne občine Maribor.

Po do sedaj znanih informacijah je neznani storilec fizično napadel oškodovanca in ga pri tem hudo telesno poškodoval. Policisti so takoj pričeli z zbiranjem obvestil in aktivnimi ukrepi na terenu. S hitrim delovanjem jim je uspelo izslediti domnevnega osumljenca, ki so ga pridržali v skladu z določili Zakona o kazenskem postopku.

Po zaključenih ugotovitvah bodo policisti zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil o okoliščinah dogodka.