V Mariboru 53-letnik v stanovanju žalil in odrinil bivšo 49-letno partnerico

Mariborski policisti so bili v sredo popoldan obveščeni o prepiru med bivšima partnerjema. Policisti Policijske postaje Maribor II so ugotovili, da je 53-letni moški v stanovanju žalil in odrinil bivšo 49-letno partnerico.

Ker kršitelja ni bilo več na kraju, mu bodo policisti, ko bo izsleden, vročili plačilni nalog.